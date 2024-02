Zwölf Jahre lang stand Axel Rolland an der Spitze des Fußballkreises Birkenfeld. Beim Kreistag am 24. April in Hettenrodt endet die Ära, denn Rolland gibt sein Amt ab. Stattdessen möchte er Vizepräsident des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) werden. Beim Verbandstag am 13. Juli in Edenkoben stellt er sich dafür zur Wahl.