Plus Kreis Birkenfeld TV Hettenrodt startet in der C-Klasse: Schicksal des TuS Kirschweiler macht Staffeleinteilung zur Hängepartie Von Sascha Nicolay i Beim Kreistag des Sportbunds Rheinhessen in Weinsheim war Axel Rolland (links) ebenso gefordert, wie bei der Staffeleinteilung des Fußballkreises Birkenfeld, dem er noch bis zum 1. Juli vorsteht. Foto: Sarah Pedersen Meldet der TuS Kirschweiler eine Mannschaft, oder kann er es nicht tun? Von dieser letzten offenen Frage hängt die Staffeleinteilung der B- und C-Klassen im Fußballkreis Birkenfeld ab. Klar ist dagegen, dass der TV Hettenrodt, der vergangene Woche die Spielgemeinschaft mit dem TuS Kirschweiler überraschend gesprengt hat, definitiv in der C-Klasse spielen wird. Lesezeit: 3 Minuten

Auch, wenn der TuS Kirschweiler keine Mannschaft an den Start bringen kann, dürfte der TV Hettenrodt den Spielbetrieb in seiner ersten Saison nach der wiederhergestellten Eigenständigkeit auf keinen Fall in der B-Klasse beginnen. „Bei der Errichtung der SG ist festgelegt worden, dass der federführende TuS Kirschweiler der Verein ist, der ...