Plus Kreis Bad Kreuznach

TuS Winzenheim: Erst FC Barcelona, dann Kreisklasse

Von Jens Fink

i Selbst im Fallen verliert Enes Softic (rotes Trikot) den Ball nicht aus den Augen. Der Ex-Profi schoss den TuS Winzenheim mit vier Treffern zum Sieg über den TuS Pfaffen-Schwabenheim II. Foto: Klaus Castor

Weiter auf Erfolgskurs in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach befindet sich der TuS Winzenheim. Mit einem 6:1-Kantersieg auf eigenem Platz gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim II behauptete der starke Aufsteiger mit nun 30 Zählern seine Spitzenposition. Punktgleich liegt die SG Soonwald, die ihr Heimspiel gegen die SG Gräfenbachtal siegreich gestaltete, auf Rang zwei. Ein Torfestival gab es am Rosengarten, wo der VfL Rüdesheim den TSV Langenlonsheim/Laubenheim mit 8:2 vom Platz fegte. Mit diesem Erfolg und nunmehr 28 Punkten festigte der VfL seinen dritten Tabellenplatz. Etwas unglücklich verlor die SG Merxheim/Monzingen/ Meddersheim II mit 1:2 zu Hause gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach II und bleibt damit Schlusslicht. Zwei Begegnungen wurden kurzfristig abgesetzt. Die Partie TuS Hackenheim II gegen TSV Hargesheim wurde auf Bitten der Hargesheimer verlegt, ebenso wie das Spiel der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II gegen die SG Alsenztal. Dabei waren die Gäste der Antragsteller. Beide Spiele werden am 13. November nachgeholt.