Mit seinem Sieg im Heimspiel gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach II ist der TuS Pfaffen-Schwabenheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach jetzt nach Punkten gleichauf mit seinen Konkurrenten TSV Bockenau und SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II, die am Wochenende allerdings nicht im Einsatz waren. Die Bockenauer mussten aussetzen, da der Platz in Bad Sobernheim von der Stadt gesperrt worden war. Die Meisenheimer Partie beim TuS Hackenheim II fiel kurzfristig aus. Auch die Begegnung zwischen der SG Waldlaubersheim/Gutenberg und dem TuS Roxheim musste aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt werden.