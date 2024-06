Plus Kreis Birkenfeld

TuS Mörschied II kann schon mit einem Unentschieden aufsteigen: Oliver Kosts Bilanz spricht aber dagegen

i Großchancen wie diese muss der VfL Weierbach (in grau) verwerten, wenn er beim TuS Mörschied II gewinnen und damit ein drittes Spiel um den Aufstieg in die A-Klasse erreichen will. Foto: Michael Greber

Ein Unentschieden reicht dem TuS Mörschied II auf heimischem Gelände am Mittwochabend (19 Uhr), um sich gegen den VfL Weierbach in den Aufstiegsspielen durchzusetzen und den Sprung in die A-Klasse perfekt zu machen. Doch der VfL glaubt noch an seine Chance und möchte das dritte Spiel erreichen, das am Sonntag in Fischbach stattfinden würde.