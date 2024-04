Plus Kreis Bad Kreuznach

TSV Bockenau: Ein Aufstieg würde mehr Derbys bedeuten

Von Jens Fink

Die Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach ist mal wieder ein großes Spannungsfeld. In der Vorsaison musste der Meister in einem Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen TuS Waldböckelheim und TSV Hargesheim ermittelt werden. Und auch in dieser Runde trennt Tabellenführer TuS Pfaffen-Schwabenheim, der zuletzt über ein 2:2 gegen die Hargesheimer nicht hinauskam, und den TSV Bockenau nur ein Punkt.