Timo Conradt: Ich spiele nicht den Klassenclown – Trainer der SG Idar-Oberstein will Abstieg noch vermeiden

Von Sascha Nicolay

i Timo „Kiki“ Conradt zieht ab. Am Sonntag braucht die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt die Torjägerqualitäten ihres Spielertrainers bei der Partie beim SV Mittelreidenbach. Foto: Joachim Hähn

Der wohl heftigste Abstiegskampf auf dem Gebiet des Südwestdeutschen Fußballverbands tobt in der A-Klasse Birkenfeld, die am Sonntag regulär in ihre zweite Saisonhälfte geht. Bis zu sechs der 14 Mannschaften droht der Sturz in die B-Klasse.