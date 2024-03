Plus Kreis Birkenfeld

Tim Simon schweißt zum Sieg im Gipfeltreffen ein: VfR Baumholder II jetzt vier Punkte vor

Von Stefan Götz

i Erik Lutz rennt zwei Gegenspielern vom ASV Langweiler/Merzweiler davon. Der Akteur des VfR Baumholder II erzielte beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft den 1:1-Ausgleich. Foto: Stefan Ding

In der A-Klasse Birkenfeld siegte Tabellenführer VfR Baumholder II im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten ASV Langweiler/Merzweiler mit 2:1 und vergrößerte seinen Vorsprung auf vier Punkte. Dahinter lauert der FC Bärenbach, der – Siege in den beiden Nachholspielen vorausgesetzt – sogar bis auf drei Punkte an den Primus herankommen könnte.