SV Heimbach oder Spvgg Fischbach: Wer fährt im Keller den ersten Sieg ein?

Von Björn Peters

i Die Fischbacher (blaue Trikots) lassen einen Mittelreidenbacher frei zum Kopfball kommen. Will die Spvgg den ersten Saisonsieg einfahren, ist mehr defensiver Zugriff notwendig. Foto: Joachim Hähn

Neben dem Derby zwischen dem TuS Mörschied II und dem SV Niederwörresbach, das am Sonntag um 13 Uhr in Mörschied steigt, steht vor allem ein Abstiegsduell im Fokus der Fußball-A-Klasse Birkenfeld: Der SV Heimbach empfängt am Sonntag um 15 Uhr die Spvgg Fischbach, und beide Teams werden sicherlich darauf aus sein, den ersten Saisonsieg zu holen. Dem Verlierer dieses brisanten Duells steht eine extrem schwere Saison bevor.