Starkes Angriffspressing: Roxheimer landen im Derby einen 9:0-Kantersieg

Zweiter Sieg in Folge für den TSV Langenlonsheim/Laubenheim und seinen neuen Trainer Ferdi Özcan in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Mit 5:2 (2:2) siegte das Team in einem Nachholspiel bei der SG Soonwald. „Es lässt sich gut an“, freute sich Özcan und ergänzte: „Aufgrund unserer Konter, die wir am Ende gefahren haben, fiel der Sieg etwas zu hoch aus, aber verdient war er.“ Leon Kellerer (10.) und Francesco Förster (24.) legten für die SG vor, ehe der TSV die Partie durch Bastian Wagner (37., 65.), Murat Güler (40.), Erik Coutandin (71.) und Andreas Coutandin (90.) auf seine Seite zog.