Plus Kreis Bad Kreuznach

Starker Einstieg: Enes Softic trifft gleich beim Debüt für Spitzenreiter TuS Winzenheim

Von Jens Fink

i Ordentlich Getümmel im Strafraum des VfL Rüdesheim: VfL-Torwart Can Christ klärt vor den Angreifern der Roxheimer (grüne Trikots) und seinen eigenen Abwehrspielern. Am Ende bejubelten die Gäste aus Rüdesheim einen 3:1-Erfolg im Derby. Foto: Michael Ottenbreit

Aufsteiger TuS Winzenheim setzt seinen Lauf fort. Nach einem 4:0-Heimsieg gegen den SV Medard steht der TuS jetzt mit 13 Punkten in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach an der Tabellenspitze. Durch den Punktverlust auf eigenem Platz gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II fiel die SG Soonwald auf den dritten Rang zurück. Zweiter ist nun der VfL Rüdesheim, der einen viel umjubelten Derbysieg in Roxheim feierte.