Plus Langweiler Sofortiges Aus für Dennis Köhler in Langweiler: Wechsel nach Schmittweiler Der ASV Langweiler/Merzweiler wird den Rest der Saison in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld ohne seinen bisherigen Spielertrainer Dennis Köhler bestreiten. Der Verein und Köhler haben sich getrennt. Von Sascha Nicolay Olaf Paare

Eigentlich hatte Köhler angekündigt, erst am Ende der laufenden Saison als Spielertrainer des ASV Langweiler/Merzweiler aufhören zu wollen. „Wenn ich so trainieren und aufstellen würde, wie ich das für richtig halte, würde ich vielleicht Freunde verlieren, und das möchte ich nicht. Ich bin da an Grenzen gestoßen, die sich mit ...