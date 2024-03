Plus Kreis Bad Kreuznach

SG Soonwald büßt ihren Heimnimbus ein – Für Spitzenreiter trifft Ex-Profi Akcam erstmals

Von Jens Fink

i Packendes Derby: Der Hargesheimer (rotes Trikot) hat sich den Ball geangelt, doch er gerät direkt wieder unter Druck. Der Roxheimer Kapitän Niclas Reimann attackiert. Links: Eduard Gläser und TSV-Trainer Oliver Traut. Foto: Klaus Castor

In der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach unterstrich der Tabellenzweite, der TSV Bockenau, seine Heimstärke und drehte nach einem 0:1-Rückstand das Spiel gegen den VfL Rüdesheim noch eindrucksvoll zu seinen Gunsten. Einen Kantersieg feierte Tabellenführer TuS Pfaffen-Schwabenheim gegen Karadeniz Bad Kreuznach, während sich die mit den Bockenauern punktgleiche SG Meisenheim II zu einem 4:3-Erfolg mühte. Beim Pfaffen-Schwabenheimer 8:0 trug sich erstmals auch der in der Winterpause verpflichtete Ex-Profi Alper Akcam in die Torschützenliste ein.