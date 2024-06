Plus Idar-Oberstein

SG Rhaunen/Bundenbach ist abgestiegen: 0:4-Niederlage im Spiel um den viertletzten Rang gegen die SG Kirn II

Von Stefan Götz

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

Die SG Rhaunen/Bundenbach ist abgestiegen. nach der 0:4 (0:3)-Niederlage im Entscheidungsspiel um den viertletzten Platz gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II in Tiefenstein müssen die Idarwälder in der kommenden Saison in der B-Klasse antreten.