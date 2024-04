Plus Kreis Bad Kreuznach

SG Meisenheim II distanziert: Pfaffen-Schwabenheimer lassen Muskeln spielen

Von Jens Fink

i Zwei Spiele absolvierte der TuS Roxheim, beide endeten 3:1. Bei der SG Meisenheim II verlor der TuS, beim TuS Hackenheim II gewann Mika Sulzbach (grünes Trikot) mit seinem Team. Links: Nico Schmidt. Foto: Michael Ottenbreit

Einen wichtigen Schritt hin zur Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach machte der TuS Pfaffen-Schwabenheim, der im Spitzenspiel beim Konkurrenten SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II mit 3:0 siegreich war. Der TSV Bockenau behauptet mit dem Heimsieg über die SG Merxheim/Monzingen/ Meddersheim II den zweiten Rang, hat weiterhin einen Punkt Rückstand auf die Pfaffen-Schwabenheimer. Derweil endete die Siegesserie des TSV Langenlonsheim/ Laubenheim in Hargesheim. Nach sechs Siegen setzte es mal wieder eine Niederlage. Ein Schützenfest gab es in Alsenz, wo die SG Alsenztal mit 9:4 gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg triumphierte, deren Abstieg damit besiegelt sein dürfte.