Plus Kreis Bad Kreuznach

Schwacher Start nach der Winterpause: SG Soonwald fehlen Konstanz und Rhythmus

Von Jens Fink

Mit bereits zehn Punkten Rückstand auf den Tabellendritten steht die SG Soonwald auf dem fünften Tabellenplatz der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. „Wichtig ist es, in der ausstehenden Runde noch so viele Spiele wie möglich zu gewinnen, um im Endklassement noch etwas zum Spitzentrio der Liga aufzuschließen“, sagt SG-Trainer Sebastian Grünewald und ergänzt: „Wir hatten nie den Druck, unbedingt aufsteigen zu müssen. Wichtig für uns war nur, so lange wie möglich an den Top-Teams dranzubleiben.“