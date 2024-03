Plus Kreis Birkenfeld Mudrich: Wollen nicht mit Gewalt Zweiter werden – Trainer des FC Bärenbach ist entspannt Von Sascha Nicolay i Der TuS Veitsrodt (in rot) steht vor einer interessanten Aufgabe in Buhlenberg. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft um Trainer Marvin Ensch (Zweiter von links) sogar auf Platz zwei schielen. Foto: Joachim Hähn Spannend in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld ist nicht nur der Abstiegskampf, sondern auch das Rennen um den zu Aufstiegsspielen berechtigenden zweiten Platz. Vier Mannschaften dürfen sich mehr oder weniger große Hoffnungen machen – und mit dem SV Buhlenberg und dem TuS Veitsrodt treffen zwei von ihnen am Sonntag sogar aufeinander. Lesezeit: 3 Minuten

Der FC Bärenbach schien sogar allerbeste Chancen zu haben, um am ASV Langweiler/Merzweiler vorbei auf Rang zwei zu ziehen, doch dann verlor das Team um Spielertrainer Johannes Mudrich überraschend am Mittwoch beim SV Mittelreidenbach. So haben es die Langweilerer trotz zwei Niederlagen zuletzt weiter selbst in der Hand, am Ende ...