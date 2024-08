Plus Region Nahe Martin Fey will mit der Schiedsrichterin reden: Wieder ein Nachspielzeit-Elfmeter für Niederwörresbach? Von Björn Peters i Der SV Niederwörresbach (weiße Trikots) möchte nach zwei Unentschieden zum Auftakt das Derby bei der Spvgg Fischbach für sich entscheiden. Der SV Oberhausen gastiert beim TuS Veitsrodt. Foto: Joachim Hähn Einige Spiele, in denen schon früh die Weichen für den weiteren Saisonverlauf gestellt werden können, bringt der dritte Spieltag der Fußball-A-Klasse Birkenfeld mit sich. Besonders spannend ist das Derby zwischen der Spvgg Fischbach und dem SV Niederwörresbach. Lesezeit: 5 Minuten

Während es bei Teams wie dem TuS Veitsrodt und dem SV Oberhausen, die beide mit vier Punkten gestartet sind und am Sonntag in Veitsrodt direkt aufeinandertreffen, darum geht, ob sie in der Spitzengruppe bleiben oder schon früh etwas abreißen lassen müssen, kämpfen die beiden Aufsteiger TuS Oberbrombach und Spvgg Wildenburg, ...