Langweilerer Torwart erzielt nur den Anschluss – Schiri kann Teams nicht unterscheiden und verweigert Elfer

Von Stefan Götz

i Die SG Idar-Oberstein (dunkle Trikots) musste zwar mächtig kämpfen, setzte sich letztlich aber gegen die SG Kirschweiler/Hettenrodt durch und darf weiter vom Klassenverbleib träumen. Foto: Joachim Hähn

In der Fußball-A-Klasse haben der SV Buhlenberg und der ASV Langweiler/Merzweiler erneut die Plätze getauscht. Nach Langweilers Niederlage in Veitsrodt belegt Buhlenberg nun wieder den zu Aufstiegsspielen berechtigenden zweiten Platz. Das hat erneut Primus Baumholder in die Karten gespielt, dessen Vorsprung auf sieben Punkte angestiegen ist.