Plus Baumholder Kay Hamm wird Coach des VfR Baumholder II – Nachfolger für Gedratis und Eisenhut gefunden Von Sascha Nicolay Der VfR Baumholder hat einen neuen Trainer für seine zweite Mannschaft verpflichtet. Kay Hamm wird den aktuellen Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Birkenfeld in der kommenden Saison coachen. Das bestätigte Matthias Dingert, der Spartenleiter des VfR Baumholder. Lesezeit: 1 Minute

Hamm tritt die Nachfolge von Jonas Gedratis und Jan Eisenhut an, die drauf und dran sind, die zweite Mannschaft des VfR in die Bezirksliga zu führen. Sieben Punkte groß ist ihr Vorsprung an der Tabellenspitze der A-Klasse bereits. Gedratis übernimmt zusammen mit Dingert bekanntlich die erste Mannschaft des Vereins, während ...