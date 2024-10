Plus Kreis Birkenfeld

Kai-Ilja Remuta entreißt Spvgg Fischbach den Dreier: Spvgg Wildenburg bejubelt 4:3 nach 1:3-Rückstand

Von Stefan Götz

i Mit Mühe setzte sich der TuS Hoppstädten (in schwarz) auf dem Veitsrodter Hartplatz durch. 3:2 gewann der Bezirksliga-Absteiger die Partie. Foto: Joachim Hähn

In der A-Klasse ist der Vorsprung von Primus Bollenbacher SV auf fünf Zähler angewachsen, da Verfolger Brücken in Niederwörresbach nur 1:1 spielte. Die Aufholjagd des Tages lieferte die Spvgg Wildenburg ab, die in den letzten 20 Minuten aus einem 1:3-Rückstand in Fischbach noch einen 4:3-Sieg machte.