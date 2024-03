Plus Kreis Bad Kreuznach

Heißer Wahl-Samstag in Roxheim: Das müssen die Vereine über den Kreistag wissen

i Der starke Mann im Kreisfußball: Thomas Dubravsky (rechts) trägt das Emblem des Fußballkreises mit Freude auf seinem T-Shirt. Er kandidiert beim Kreistag wieder für den Vorsitz und vertritt den Kreis auch im Verbandsspielausschuss. Die Nähe zur Basis hat er aber nicht verloren, wie die Ehrung von Bernd Döring, seinem langjährigen Mitstreiter beim FV Hochstätten, im Jahr 2022 zeigt. Foto: Klaus Castor

Die Birkenberghalle in Roxheim ist am Samstag Austragungsort des Fußball-Kreistags. Alle Vereine des Fußballkreises Bad Kreuznach sind dazu eingeladen, ab 13 Uhr ihre Stimme abzugeben und damit die Weichen für die nächsten vier Jahre in der beliebtesten Sportart der Region zu stellen. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen zum Kreistag.