Hargesheimer haben am Ende viele Körner – TSV Bockenau steht wieder an der Spitze

Der TSV Bockenau ist in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach zurück an der Tabellenspitze. Den Bezirksliga-Absteiger TSV Langenlonsheim/Laubenheim, immerhin Fünfter, bezwang der Aufsteiger mit 7:0. Allerdings profitierten die Bockenauer auch vom Spielausfall des bisherigen Spitzenreiters TuS Pfaffen-Schwabenheim. In Medard war der Platz unbespielbar. Am Tabellenende stellte Karadeniz mit einem Sieg in Rüdesheim den Kontakt zum rettenden Ufer wieder her.