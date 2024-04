Plus Hettenrodt

„Größter Handlungsbedarf bei der Schiedsrichterei“: Der designierte Kreisvorsitzende Jürgen Falz im Interview

i Jürgen Falz (im roten Shirt des FC Liverpool) möchte am Mittwoch in Hettenrodt zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt werden. Foto: Christian Wahl

Seit zwölf Jahren ist Axel Rolland aus Hoppstädten-Weiersbach Vorsitzender des Fußballkreises Birkenfeld. Die Ära endet am Saisonende, aber schon am Mittwoch wird beim Kreistag in Hettenrodt sein Nachfolger gewählt. Einziger Kandidat ist bisher Jürgen Falz.