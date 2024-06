Plus Kreis Birkenfeld Fußballer im Kreis Birkenfeld starten später: A-,B- und C-Klasse beginnen am 18. August Von Sascha Nicolay i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Zwei Wochen später als ursprünglich angedacht starten die Spielklassen des Fußballkreises Birkenfeld in die neue Saison. In einer gemeinsamen Sitzung des alten und des ab 1. Juli amtierenden neuen Kreisausschusses wurde festgelegt, dass die A-, B- und C-Klasse am Sonntag, 18. Lesezeit: 1 Minute

August, zum ersten Mal spielt. An den beiden Wochenenden zuvor, also am 4. und 11. August, sollen die ersten beiden Kreispokalrunden ausgetragen werden. Die Bezirksliga bestreitet bereits am 4. August ihren ersten Spieltag. Davor, am 21. Juli und am 28. Juli, sind die ersten beiden Runden des Verbandspokals angesetzt worden. ...