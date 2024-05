Plus Kreis Birkenfeld

Finale gegen den Abstieg für Rhaunen/Bundenbach: Die SG Idar-Oberstein will den Matchball versenken

i Die SG Rhaunen/Bundenbach (dunkle Trikots) braucht am Sonntag unbedingt einen Heimsieg, um noch eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben. Foto: Joachim Hähn

In der A-Klasse sind am Sonntag zwei Spiele von großer Bedeutung. In Kirn-Sulzbach geht es im Duell der SG Kirn II mit dem ASV Langweiler um Ab- wie Aufstieg. Der Kracher des Tages steigt freilich in Rhaunen, wo die SG Idar-Oberstein im Abstiegskampf einen Matchball verwandeln könnte.