Plus Kreis Bad Kreuznach Eintracht-Reserve: Führung in der Nachspielzeit reicht nicht zum Dreier Neues Jahr, aber wenig Neues in der Spitzengruppe der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Das Spitzenquartett feierte ungefährdete Siege. Bewegung kam dagegen am Tabellenende auf. Mit einem Heimsieg hat die SG Merxheim II den letzten Platz abgegeben. Neues Schlusslicht ist die SG Waldlaubersheim/Gutenberg. Von Florian Unckrich

SG Eintracht Bad Kreuznach II - TSV Langenlonsheim/Laubenheim 3:3 (0:0). „Wenn man oben mitspielen will, darf man nicht so eine erste Hälfte abliefern“, war Eintracht-Trainer Aleksandar Kuzmanovski mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten nicht zufrieden. Er sagte: „Bitter war es, dass wir unseren Torwart Marcel Schneider ...