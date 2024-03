Plus Kreis Bad Kreuznach

Dreier- und Viererpack: Hargesheimer Sascha Stoy und Maurice Quint in Torlaune

Von Jens Fink

i Einen Spieler der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II (am Boden) erwischte es im Derby beim FC Bad Sobernheim. Zudem schmerzte der Verlust der drei Punkte, denn die Gastgeber siegten. Foto: Klaus Castor

Unangefochten marschiert der TuS Pfaffen-Schwabenheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach der Meisterschaft entgegen. Auch beim Tabellenletzten, der SG Waldlaubersheim/Gutenberg, setzte sich der Tabellenführer durch. Die Chancen für die SG Soonwald, in dieser Saison noch zu den Spitzenmannschaften aufzuschließen, sind nach dem klaren 2:9 beim TSV Hargesheim endgültig dahin. Das Duell der Verfolger zwischen der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II und dem TuS Roxheim wurde abgesetzt, da der Platz in Lauschied nicht bespielbar war.