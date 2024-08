Plus Region Nahe Die A-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld startet: TuS Veitsrodt will das Derby für Björn Rüßler gewinnen Von Björn Peters i Im Verbandspokal setzte sich der SV Niederwörresbach unlängst recht eindeutig gegen den TuS Veitsrodt durch. Am Sonntag wollen die Veitsrodter auf heimischem Geläuf den Spieß umdrehen – auch, um Björn Rüßler (links) eine besondere Freude zu machen. Foto: Joachim Hähn Am Wochenende startet die Fußball-A-Klasse Birkenfeld in die neue Saison und fast alle Teams bekommen den ersten Eindruck, ob die gesteckten Ziele realistisch sind. Auch ein Lokalderby steht direkt auf dem Programm, wenn Bezirksliga-Absteiger SV Niederwörresbach, am Sonntag, ab 16.30 Uhr, beim TuS Veitsrodt zu Gast ist. Lesezeit: 4 Minuten

Eröffnet wird die Runde bereits am heutigen Samstag in Buhlenberg. Nur knapp war Gastgeber SV Buhlenberg am Sprung in die Bezirksliga gescheitert, nun empfängt er beim Auftakt Aufsteiger TuS Oberbrombach. Zwei Mannschaften greifen noch nicht ins Geschehen ein. Die Aufsteiger TuS Mörschied II und Spvgg Wildenburg haben ihr Derby verlegt. Die ...