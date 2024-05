Plus Kreis Birkenfeld

Der SV Buhlenberg bucht die Aufstiegsspiele – SG Rhaunen entgleitet viertletzter Rang durch einen späten Elfer

Von Stefan Götz

i Bis an die Schmerzgrenze ging der SV Buhlenberg (in rot), um gegen Meister VfR Baumholder II die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga zu buchen. Dort geht es gegen den TSV Bockenau. Foto: Stefan Ding

Der ASV Langweiler/Merzweiler hat zwar seine Hausaufgaben gemacht und einen Sieg eingefahren, doch das half nichts, weil der SV Buhlenberg ebenfalls gewann und so Rang zwei in der A-Klasse ins Ziel bringen konnte. Im Keller verloren beide Anwärter auf den viertletzten Platz, sodass es ein Entscheidungsspiel zwischen der SG Rhaunen/Bundenbach und der SG Kirn/SC Kirn-Sulzbach II am 3. Juni in Tiefenstein geben wird.