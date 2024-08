Plus Bad Kreuznach

Comedy-Stars spielen für die Tafeln: Benefizveranstaltung im Bad Kreuznacher Moebus-Stadion

i Im Vorjahr fand das Benefizspiel in Bingen statt. An diesem Sonntag steigt die Partie im Moebus-Stadion. (Archivbild) Foto: Edgar Daudistel

Ein Weltmeister-Team gastiert am Sonntag im Bad Kreuznacher Moebus-Stadion. Die deutsche Komiker-Nationalmannschaft gewann im Frühjahr die Fußball-WM für Comedy-Teams durch einen Finalsieg über ihre englischen Kollegen. Am Sonntag reist die Mannschaft nun für einen guten Zweck an die Nahe und tritt um 16 Uhr im Moebus-Stadion gegen die Zollamt-Allstars an.