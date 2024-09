Plus Kreis Birkenfeld

BSV hat jetzt schon fünf Punkte Vorsprung – SGIO bringt Brücken die erste Niederlage bei

Von Stefan Götz

i Philipp Martin (in schwarz) schoss drei der sechs BSV-Tore in Schauren. Die Wildenburger David Scherer (links) und Marvin Jahnke konnte ihn nicht bremsen. Foto: Joachim Hähn

In der Fußball-A-Klasse hat der Bollenbacher SV bei der Spvgg Wildenburg 6:1 gewonnen und klargemacht, warum er noch immer eine weiße Weste hat. Der FC Brücken bleibt trotz seiner Niederlage bei der SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt Zweiter, hat aber nun bereits fünf Punkte Rückstand. Im Kellerduell fuhr Fischbach in der Nachspielzeit in Heimbach den ersten Dreier ein.