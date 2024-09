Plus Region Nahe Bleibt der TuS Veitsrodt Angstgegner der Spvgg Wildenburg? Gastgeber-Trainer adelt Björn Rüßler Von Björn Peters i Beim TuS Oberbrombach feierte die Spvgg Wildenburg (weißes Trikot) ihren ersten Sieg in der A-Klasse seit zehn Jahren. Folgt am Sonntag gegen den TuS Veitsrodt gleich der zweite? Foto: Joachim Hähn Vor dem vierten Spieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld steht nur der Bollenbacher SV mit weißer Weste, also maximaler Punkteausbeute, da. Der BSV empfängt am Sonntag um 15 Uhr den TuS Mörschied II und hat auch gegen den Aufsteiger gute Chancen die ersten Flecken zu vermeiden. Lesezeit: 3 Minuten

Ein Team, das sicherlich gerne am Spitzenreiter dranbleiben möchte ist der TuS Veitsrodt der sich nach recht schwierigem Auftaktprogramm, mit ordentlichen vier Punkten, in Lauerstellung befindet. Die Mannschaft von Marvin Ensch muss am Sonntag (15 Uhr) in Schauren bei der Spvgg Wildenburg bestehen. Björn Rüßler ist ein großartiger Typ und nach ...