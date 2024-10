Plus Kreis Birkenfeld

Bärenbachs Braumbach schießt in Fischbach gleich zwei Traumtore: BSV feiert achten Sieg im achten Spiel

Von Stefan Götz

i Der Bollenbacher SV (gestreifte Trikots) hatte gegen die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt alles im Griff und hat nun acht Siege aus acht Partien auf dem Konto. Foto: Michael Greber

In der Fußball-A-Klasse bleibt es bei der weißen Weste für Primus Bollenbacher SV. Am Sonntag steht nun das Gipfeltreffen beim Zweiten, dem FC Brücken, an, der ebenfalls nichts anbrennen ließ. Im Verfolgerduell setzte sich Buhlenberg in Niederwörresbach mit 1:0 durch.