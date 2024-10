Plus Kreis Birkenfeld A-Klasse: Top-Teams BSV und Brücken peilen vor ihrem Gipfeltreffen Siege an Von Sascha Nicolay i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus Fünf Punkte groß ist der Vorsprung des Bollenbacher SV an der Tabellenspitze der A-Klasse bereits. Und zumindest behaupten möchte der BSV diesen Abstand auf den FC Brücken beim Spieltag am Donnerstag, ehe er dann am Sonntag zum Gipfeltreffen nach Brücken reist. Lesezeit: 1 Minute

Seinen Anfang nimmt der Spieltag aber schon am heutigen Mittwoch (19 Uhr) beim TuS Hoppstädten, wo der Bezirksliga-Absteiger dn B-Klasse-Meister Spvgg Wildenburg zu Gast hat. Alle anderen Partien werden am Donnerstag (15 Uhr) ausgetragen. Dann will der Bollenbacher SV seinen Lauf in Kirchenbollenbach auch gegen die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt fortsetzen. Doch Vorsicht ...