Plus Kreis Bad Kreuznach 0:0, 1:1 und 3:3 – Alle Aufsteiger starten mit einem Remis Von Jens Fink i Willkommen zurück in der A-Klasse: Ekrem Emirosmanoglu (weißes Trikot) und sein TuS Winzenheim starteten mit einem 3:3 gegen den TSV Hargesheim in die Spielzeit. Foto: Klaus Castor Zum Saisonauftakt gelang dem VfL Rüdesheim ein 6:1-Kantersieg auf eigenem Platz gegen die SG Alsenztal. Damit katapultierten sich die Fußballer vom Rosengarten auf Tabellenplatz eins der A-Klasse Bad Kreuznach. Gleich dahinter folgt die SG Soonwald, die den TSV Langenlonsheim/Laubenheim mit 5:1 abfertigte. Alle drei Aufsteiger konnten am ersten Spieltag punkten. Perfekt gestaltete sich der Saisonauftakt für das Vorjahres-Kellerkind TuS Hackenheim II, das gegen den FC Bad Sobernheim einen 4:2-Heimerfolg landete. Lesezeit: 3 Minuten

SG Merxheim/Monzingen/ Meddersheim II - SG Gräfenbachtal 1:1 (1:0). Mit einem Punkt auf gegnerischem Platz startete Aufsteiger SG Gräfenbachtal in die Saison. Die Führung für die Hausherren durch Magnus Hexamer (31.) glich Timo Jäckel per Kopf nach einem Eckball in der 53. Minute aus. „Wir waren klar die bessere Mannschaft, ...