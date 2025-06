Der Jubel bei der SG Hüffelsheim war groß, als vor einigen Wochen die zweite Mannschaft die Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse und den Sprung in die A-Klasse perfekt gemacht hatte. Marco Dörner, der zum 1. Januar das Coaching der SGH-Zweiten von David Holste – er fungiert seither als Co-Trainer der ersten Mannschaft – übernommen hatte, war also gleich erfolgreich. „’Dixie’ ist ein super Trainer, der die klasse Arbeit von David Holste erfolgreich fortgesetzt hat“, lobt Simon Engelbert, der Sportliche Leiter der SG Hüffelsheim.

Nun möchten sich die Hüffelsheimer mit ihrer zweiten Mannschaft eine Etage höher festbeißen. „Unser Ziel war es, mit beiden Mannschaften hochzugehen, das haben wir geschafft. Nun möchten wir in den neuen Ligen Fuß fassen“, bestätigt Engelbert. Damit das mit der „Reserve“ klappt, hat der Verein vom Palmenstein an der Personalschraube gedreht.

Max Mathern, Fabian Stelzel und Paolo Walther aus der „Ersten“ nach unten

Dörner wird in Zukunft von Nikolai Staub unterstützt, der als spielender Co-Trainer fungieren soll. „Er wagt seine ersten Schritte im Trainerbereich“, erläutert Engelbert. Wie Staub rücken drei weitere Akteure aus der ersten Mannschaft, die bekanntlich gerade in die Verbandsliga aufgestiegen ist, in die zweite. Max Mathern, Fabian Stelzel und Paolo Walther sind in Zukunft wichtige Stützen des A-Klassen-Teams. „Auf diese Weise halten wir alle vier Spieler im Verein, obwohl sie aus privaten und beruflichen Gründen nicht mehr in unserer ersten Mannschaft spielen können“, freut sich Engelbert.

Der Wechsel des Quartetts ist in Engelberts Augen genauso „fließender Übergang“ wie der Einbau zweier A-Junioren. Ben Neuhäusel und Friedrich Keimer sollen über die zweite Mannschaft im Idealfall an die „Erste“ herangeführt werden. Den Kader abrunden und weiter verstärken werden drei Neuzugänge vom TuS Pfaffen-Schwabenheim. Marciano Rehbein, Matteo Rehbein und Finn Eckart wechseln vom Bezirksliga-Zehnten der vergangenen Runde zur SG Hüffelsheim II. „Sie bringen ein Riesenpotenzial mit“, sagt Engelbert.