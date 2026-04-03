Der TuS Hoppstädten hat das Doppelort-Derby gegen den SV Weiersbach zu seinen Gunsten entschieden und so seinen zweiten Platz gegen den SV Buhlenberg verteidigt, der den SV Heimbach bezwingen konnte.
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Favoritensiege brachten die Wochenspiele in der Fußball-A-Klasse. Der SV Buhlenberg rang zunächst den SV Heimbach nieder und übernahm für 24 Stunden Platz zwei, ehe der TuS Hoppstädten mit einem Derbysieg über den SV Weiersbach konterte und nun weiter auf dem zu Aufstiegsspielen berechtigenden Vizemeister-Rang sitzt.