Zugänge machen die Spvgg Wildenburg zum Top-Favoriten
Ein Derby-Hotspot im Kreis Kusel, fünf Aufsteiger aus 15 Teams, zum Teil spektakuläre Neuzugänge und eine ganze Menge neue Trainer: Die A-Klasse Birkenfeld verspricht ungewöhnlich und spannend zu werden.
Lesezeit 6 Minuten
So groß wie schon lange nicht mehr ist diesmal die Chance, aus der Fußball-A-Klasse in die Bezirksliga aufzusteigen – die Spielklassenreform macht’s möglich. Die besten fünf Mannschaften der bevorstehenden Saison werden 2027/2028 Bezirksligist sein. In der A-Klasse Birkenfeld ist das ein sattes Drittel aller Teams, die an den Start gehen.