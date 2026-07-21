A-Klasse BIR mit 15 Teams
Zugänge machen die Spvgg Wildenburg zum Top-Favoriten
Der Spvgg Wildenburg (blaue Trikots) ist von der Konkurrenz die Favoritenrolle zugedacht worden, doch auch dem Dritten der abgel
Der Spvgg Wildenburg (blaue Trikots) ist von der Konkurrenz die Favoritenrolle zugedacht worden, doch auch dem Dritten der abgelaufenen Runde, der SG Rhaunen/Bundenbach (weiß), darf viel zugetraut werden.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ein Derby-Hotspot im Kreis Kusel, fünf Aufsteiger aus 15 Teams, zum Teil spektakuläre Neuzugänge und eine ganze Menge neue Trainer: Die A-Klasse Birkenfeld verspricht ungewöhnlich und spannend zu werden.

Lesezeit 6 Minuten
So groß wie schon lange nicht mehr ist diesmal die Chance, aus der Fußball-A-Klasse in die Bezirksliga aufzusteigen – die Spielklassenreform macht’s möglich. Die besten fünf Mannschaften der bevorstehenden Saison werden 2027/2028 Bezirksligist sein. In der A-Klasse Birkenfeld ist das ein sattes Drittel aller Teams, die an den Start gehen.
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A-Klasse (Birkenfeld)Tempo Tore Titeljagd

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