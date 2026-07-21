A-Klasse BIR mit 15 Teams Zugänge machen die Spvgg Wildenburg zum Top-Favoriten 21.07.2026, 15:01 Uhr

i Der Spvgg Wildenburg (blaue Trikots) ist von der Konkurrenz die Favoritenrolle zugedacht worden, doch auch dem Dritten der abgelaufenen Runde, der SG Rhaunen/Bundenbach (weiß), darf viel zugetraut werden. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ein Derby-Hotspot im Kreis Kusel, fünf Aufsteiger aus 15 Teams, zum Teil spektakuläre Neuzugänge und eine ganze Menge neue Trainer: Die A-Klasse Birkenfeld verspricht ungewöhnlich und spannend zu werden.

So groß wie schon lange nicht mehr ist diesmal die Chance, aus der Fußball-A-Klasse in die Bezirksliga aufzusteigen – die Spielklassenreform macht’s möglich. Die besten fünf Mannschaften der bevorstehenden Saison werden 2027/2028 Bezirksligist sein. In der A-Klasse Birkenfeld ist das ein sattes Drittel aller Teams, die an den Start gehen.







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