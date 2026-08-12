Alle sieben Spiele am Sonntag – das ist ungewöhnlich für die erste Saisonhälfte der Fußball-A-Klasse. Zu den sieben Partien gehört auch das Gastspiel des TSV Bockenau in Bad Sobernheim.
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Nach einem Sieg und einer Niederlage steht Bezirksliga-Absteiger TSV Bockenau auf Tabellenplatz acht der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Nach ihren zwei Jahren in der Bezirksliga wollen die Bockenauer in dieser Saison auf jeden Fall oben mitspielen, betont der neue Spielertrainer Sebastian Zohm.