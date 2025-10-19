Viele Kanterergebnisse Zehn Treffer sind ein guter Trost für schwere Wochen Jens Fink 19.10.2025, 20:36 Uhr

i Altmeister im Duell: Der Simmertaler Spielertrainer Enes Softic (rotes Trikot) schießt aufs Tor. Ihm auf den Fersen ist der Meisenheimer Benny Schmell. Klaus Castor

Der Plan des SV Medard, auf das Freitagsspiel gegen die SG Alsenztal zu verzichten, um sich auf das Duell mit der SG Gräfenbachtal zu konzentrieren, ging nur zum Teil auf. Die Partie endete 2:2.

Mit einem überraschend deutlichen 4:0-Auswärtssieg bei der SG Meisenheim II überholte der VfL Simmertal den direkten Konkurrenten und ist jetzt Tabellenzweiter der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach – hinter der spielfreien SG Soonwald. Einen ersten, wichtigen Erfolg konnte der neue Trainer des TSV Hargesheim, Robin Schmidt, mit dem 4:1 gegen den TuS Hackenheim II einfahren.







