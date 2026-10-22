Vier der ersten fünf Klubs der A-Klasse Bad Kreuznach sind am Sonntag unter sich. Im Derby zwischen der SG Hüffelsheim II und dem TuS Waldböckelheim geht es um wichtige Punkte im Meisterrennen. In Simmertal treffen zwei Kumpels aufeinander.
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Derzeit steht der FC Bad Sobernheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach auf Platz fünf. Am Ende der Saison würde diese Platzierung für den Aufstieg in die Bezirksliga reichen. Zudem liegt der FCS noch in Schlagdistanz zur SG Hüffelsheim II, dem VfL Simmertal und Karadeniz Bad Kreuznach, den direkten Verfolgern von Tabellenführer TuS Waldböckelheim.