Die Fußball-A-Klasse geht in ihre heiße Phase. An diesem und am nächsten Wochenende stehen im Aufstiegskampf wegweisende Partien an.

Mit 42 Punkten auf der Habenseite liegt der VfL Rüdesheim in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach auf Platz drei und hat sich in Schlagdistanz zum Führungsduo gebracht. Tabellenführer TuS Winzenheim mit 47 und die SG Soonwald mit 44 Punkten liegen in Reichweite. Das weiß auch VfL-Trainer Baris Yakut.

Auf seiner ersten Station als Spielertrainer verfügt er über eine motivierte Mannschaft, die alles daransetzt, um weiter oben mitzuspielen. Dabei hat Yakut insbesondere die SG Soonwald im Visier. „Der TuS Winzenheim ist für mich schon der klare Favorit auf die Meisterschaft und wird bis zum Sommer wohl nur wenige Punkte liegen lassen“, sagt Yakut. Platz zwei ist da schon realistischer. Der Coach peilt den Platz an, der die Saison um mindestens zwei attraktive Aufstiegsspiele verlängern würde. „Das halte ich für machbar. Wir sind gut genug dafür“, zeigt sich Yakut von der Qualität der Mannschaft überzeugt.

Er freut sich, dass das Team in den vergangenen Monaten richtig gut zusammengewachsen ist. „Das Team musste sich mit elf Zugängen ja erst einmal finden. Doch das ist mittlerweile gut gelungen. Die Moral wie auch das gesamte Vereinsleben haben sich bestens entwickelt. Jeden Freitag sitzen wir nach dem Training zusammen“, lobt Yakut den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.

Der Coach schaut nicht nur auf die Tabelle. Das Ziel, ins Halbfinale des Kreispokals zu kommen, ist schon mal erreicht. „Jetzt haben wir sogar die Chance, den Pokal zu gewinnen“, bekräftigt Yakut. Daneben gehe es darum, die Aufstiegsspiele zu erreichen, was angesichts des Tabellenplatzes möglich ist. „Wir sind ja nicht unter Druck, doch wenn wir den Aufstieg schaffen können, nehmen wir das natürlich gerne mit. Es liegt jetzt in unserer Hand, die Aufstiegsspiele zu erreichen“, erklärt Yakut. Vorentscheidend dürfte dabei am 30. März das direkte Duell zu Hause gegen die SG Soonwald sein.

VfL Rüdesheim - TuS Hackenheim II (Hinspiel 0:1). Vor dem Spitzenspiel muss jedoch erst der nächste Gegner bezwungen werden, der TuS Hackenheim II heißt. „Im Hinspiel hat uns Hackenheim wehgetan, und wir haben 0:1 verloren. Aber wenn wir bereit sind, zu marschieren und alles zu geben, werden wir die Punkte mitnehmen“, sagt der VfL-Trainer. (So tippt Baris Yakut: 2:0)

SG Eintracht Bad Kreuznach II - SG Alsenztal (1:9). „Ein absolut offenes Duell. Es ist natürlich nicht unwichtig, ob die Eintracht Spieler aus der Ersten einsetzen kann. Letztlich kann der Heimvorteil den Ausschlag geben“, sagt Yakut, der viele Jahre bei der Eintracht in der ersten Mannschaft spielte. (2:1)

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II - SV Medard (3:2). In dem Kellerduell erwartet der VfL-Trainer eine von beiden Seiten engagiert geführte Begegnung auf Augenhöhe. (2:2)

TuS Pfaffen-Schwabenheim II - FC Bad Sobernheim (2:6). Mit ihrem spielerischen Potenzial sollten die Felkestädter beim Tabellenvorletzten punkten können. (1:2)

TuS Roxheim - TSV Hargesheim (2:5). „Der TuS Roxheim muss endlich mal punkten, um unten raus zu kommen“, sagt der Rüdesheimer Coach über den Nachbarn. Yakut rechnet mit einem Aufschwung des Teams und einem Erfolg im Derby. (2:1)

SG Gräfenbachtal - TSV Langenlonsheim/Laubenheim (1:6). Die Gastgeber haben einen Lauf und präsentieren sich nicht nur kämpferisch stark. Ein Heimsieg liegt in der Luft. (2:0)

TuS Winzenheim - SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II (4:4). Das Team vom Glan präsentierte sich vergangenen Sonntag sehr stark und knöpfte mit seiner besten Saisonleistung dem Winzenheimer Konkurrenten SG Soonwald drei wichtige Punkte ab. Der TuS wird also gewarnt sein. Yakut sieht dennoch den Tabellenführer auf eigenem Platz favorisiert. (3:1)

SG Soonwald - Karadeniz Bad Kreuznach (5:1). „Mit den starken Zugängen ist Karadeniz eine völlig andere Mannschaft als in der Vorrunde“, sagt Yakut. Das merkten die Rüdesheimer beim Remis vor zwei Wochen selbst. Yakut ist sich sicher, dass Karadeniz in der Lage ist, auch beim Tabellenzweiten die Punkte mitzunehmen. (1:2)