Erster gegen Zweiter – kaum ein anderes Spiel übt so einen Reiz aus. Am Sonntag kommt es in Winzenheim zu dem Vergleich. Zu Gast ist Verfolger VfL Rüdesheim.

Spannend geht es an der Tabellenspitze der A-Klasse Bad Kreuznach zu, wo der überraschend starke Aufsteiger TuS Winzenheim mit 53 Punkten vorne liegt. Dahinter lauern die Fußballer des VfL Rüdesheim, die nach mehreren Siegen in den vergangenen Wochen mit nun 48 Punkten dem Spitzenreiter im Nacken sitzen. Am Sonntag kommt es in Winzenheim zum direkten Aufeinandertreffen beider Teams und damit zum absoluten Spitzenspiel. TuS-Abwehrspieler Glody Kuba, der als Co-Trainer derzeit für den erkrankten Coach Ercan Ürün die Mannschaft führt, will diese Partie auf jeden Fall gewinnen, um sich vom härtesten Verfolger weiter absetzen zu können.

Zu Beginn der Saison war der Aufstieg beim TuS zunächst überhaupt kein Thema. „Unser Ziel war, unter die ersten fünf zu kommen“, sagt Kuba. „Doch wenn man mal oben steht, will man auch oben bleiben“, gibt der Coach die Marschrichtung vor. Die Stimmung in der Mannschaft sei jedenfalls bestens und mit ein Garant dafür, dass der TuS ganz oben steht. Günstig für den Spitzenreiter ist der Umstand, dass bis jetzt kaum verletzte Spieler zu beklagen sind.

Lediglich Engin Karadeniz, der einen Kreuzbandriss erlitt, fehlt dem Team. „Engin ist im zentralen Mittelfeld natürlich ein wichtiger Spieler, aber wir haben in der Mannschaft eine gute Qualität und können auch diesen Verlust wegstecken“, betont Kuba. Er sieht daher der Begegnung gegen die Rüdesheimer optimistisch entgegen. „Wir werden alles geben, um zu gewinnen und den Abstand zu unseren Verfolgern Rüdesheim und auch Soonwald noch auszubauen“, sagt Kuba, der natürlich um die besondere Bedeutung dieses „Sechs-Punkte-Spiels“ weiß.

TuS Winzenheim – VfL Rüdesheim (Hinspiel 4:1). „Wir haben bis auf Engin alle Spieler an Bord und werden mit breiter Brust auf den Platz gehen. Wir sind der Tabellenführer, und so treten wir auch auf. Das gilt natürlich auch in allen anderen Spielen. Zu Hause sind wir noch ungeschlagen, das soll auch gegen die Rüdesheimer so bleiben“, bekräftigt der Co-Trainer des TuS. Allerdings haben die Gäste bewiesen, dass sie in Spitzenspielen auf den Punkt da sein können. Mit dem 2:1 gegen die SG Soonwald haben sie den unteren Tabellennachbarn bezwungen. Nun folgt der Angriff auf den höher platzierten Kontrahenten. (So tippt Glody Kuba: 3:0)

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – SG Eintracht Bad Kreuznach II (2:0). „Die Meisenheimer haben eine junge und hungrige Mannschaft mit viel Biss. Die sind spielerisch und läuferisch sehr stark“, weiß Kuba. (3:1)

TuS Pfaffen-Schwabenheim II – SV Medard (0:2). Der Winzenheimer Coach erwartet ein ausgeglichenes Spiel. Die Medarder sind stark genug, um auch auswärts zu punkten. (2:2)

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – Karadeniz Bad Kreuznach (2:2). Karadeniz hat sich in der Winterpause bekanntlich verstärkt. „Dabei verfügte das Team zuvor bereits über gute Akteure in Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Allein Benhur Bayir kann ein Spiel entscheiden“, weiß Kuba. (1:4)

SG Gräfenbachtal – SG Alsenztal (2:3). Gerade in der Offensive liegt die Stärke der SG Alsenztal, die in der Lage ist, auch auswärts überzeugend aufzutreten. (0:2)

TSV Hargesheim – FC Bad Sobernheim (1:1). Für den Winzenheimer Coach eine offene Partie, in der die Tagesform entscheidet. „Bad Sobernheim hat einen Lauf“, betont Kuba. (1:2)

TuS Roxheim – TSV Langenlonsheim/Laubenheim (1:5). Die Roxheimer sind bislang das einzige Team, das den TuS Winzenheim bezwingen konnte. Entsprechend groß ist der Respekt für diese Mannschaft beim Winzenheimer Co-Trainer. Durch den Auswärtssieg am vergangenen Spieltag dürfte der TuS nach einer Niederlagenserie auch wieder Selbstvertrauen getankt haben. (3:1)

SG Soonwald – TuS Hackenheim II (2:6). „Eine Niederlage unseres Verfolgers würde uns natürlich guttun“, betont Kuba. Er rechnet aber nicht damit, dass die Soonwälder auf eigenem Platz die Punkte gegen den Tabellen-Achten liegen lassen. (2:1)