Winzenheimer machen großen Schritt in Richtung Titel

Der TuS Winzenheim ist einfach nicht zu stoppen. Mit 2:1 räumte der Spitzenreiter der A-Klasse Bad Kreuznach den ärgsten Verfolger aus dem Weg und kann sich langsam, aber sicher mit dem Gedanken an einen Durchmarsch anfreunden.

Ungebremst weiter in Richtung Meisterschaft in der A-Klasse Bad Kreuznach marschiert der TuS Winzenheim. Im direkten Duell gegen den Tabellenzweiten und härtesten Verfolger, den VfL Rüdesheim, waren die Winzenheimer Fußballer mit 2:1 siegreich und führen nun die Tabelle mit 56 Zählern und acht Punkten Vorsprung auf die Rüdesheimer (48 Punkte) an. Die SG Soonwald als Tabellendritter ließ beim 2:2 im Heimspiel gegen den TuS Hackenheim II erneut Punkte im Kampf um die Aufstiegsspiele liegen.

Ein wichtiger 2:0-Erfolg gelang dem TuS Roxheim gegen den TSV Langenlonsheim/Laubenheim. Mit ihrem zweiten Sieg in Folge haben sich die Roxheimer im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Pech hatte dagegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II gegen Karadeniz Bad Kreuznach, die nach einem guten Auftritt zu Hause unglücklich verlor und Letzter bleibt.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – SG Eintracht Bad Kreuznach II 3:2 (1:1). Nach der frühen Führung für die Eintracht durch Deniz Kaan (13.) drehten die Hausherren mit Toren von Tom Paulus (41.), Yannick Hautz (70.) und Yannik Mohr (78.) die Partie zu ihren Gunsten. Erst kurz vor Spielende gelang Toni Auletta noch ein Treffer für die Eintracht (89.). „Mein Team hat auf schwierigen Platzverhältnissen spielerisch überzeugt“, bilanzierte der Meisenheimer Trainer Fabian Müller. Entweder fielen die Tore eher zufällig oder waren einfach sehenswert. Wie der direkt verwandelte Freistoß von Eintracht-Spieler Auletta. „Aus 22 Metern direkt links oben ins Eck – ein Traumtor. Zum Glück für uns fiel das Tor zu spät“, sagte Müller.

TuS Pfaffen-Schwabenheim II – SV Medard 4:2 (3:1). Ein Spiel der Doppelpacks. So trafen Janis Hamacher (2., 60.) und – innerhalb von zwei Minuten – Kamil Frackowiak (6., 7.) für die Rheinhessen sowie Giovanni Firetti (45./Elfmeter, 77.) für die Gäste. Überschattet wurde die Partie durch die schwere Verletzung eines Medarder Spielers. Einen harten Kontakt im Strafraum der Heimelf wertete der Unparteiische als Foul und entschied auf Elfmeter. „Aus seiner Sicht verständlich. Der Schiri hat aber später eingeräumt, dass es wohl doch nur ein unglücklicher Zusammenprall war“, sagte Luca Wolf, Co-Trainer der ersten TuS-Mannschaft. Der Notarzt war vor Ort, das Spiel wurde für eine halbe Stunde unterbrochen, und der Spieler aus Medard musste ins Krankenhaus gebracht werden. „Wir wünschen ihm natürlich, dass die Verletzung nicht so schlimm ist“, betonte Wolf.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – Karadeniz Bad Kreuznach 0:1 (0:0). In einer ausgeglichenen Begegnung hatte Karadeniz das Glück auf seiner Seite. Goalgetter Benhur Bayir (69.) erzielte das Tor des Tages. Den von ihm geschossenen Freistoß konnte der Merxheimer Schlussmann mit einer tollen Parade an die Latte lenken, doch der Ball prallte von dort an den Rücken des Keepers und rollte dann über die Torlinie. „Wenn man unten steht, fehlt das Glück“, kommentierte der Merxheimer Trainer Tobias Petersen und fügte an: „Die Jungs haben alles gegeben, wurden aber leider nicht belohnt.“

SG Gräfenbachtal – SG Alsenztal 0:0. Torlos endete eine Begegnung, in der beide Teams nur wenige Torchancen hatten. Heiko Meisenheimer, der Coach der Gräfenbachtaler, sah ebenso wie die 130 Zuschauer keine wirklich schöne, dafür aber eine kampfbetonte Partie. „Die SG Alsenztal hatte etwas mehr vom Spiel. Bei uns haben allerdings auch ein paar Spieler gefehlt. Unterm Strich können beide Mannschaften mit dem einen Punkt leben“, resümierte Meisenheimer.

TSV Hargesheim – FC Bad Sobernheim 2:4 (0:2). Nach der Führung der Gäste durch Tore von Konrad Maxeiner (17.) und Marvin Selzer (26.) brachte Christian Kautz die Hargesheimer heran (48.). Doch Ahmet Besler (52.) und Daniel Baum (73.) sicherten mit ihren Treffern den Sieg für die Gäste. Das Tor von Christoph Diederichs in der 83. Minute fiel aus TSV-Sicht zu spät. „Wir waren gut im Spiel, sind aber vor dem Tor an uns selbst gescheitert. Die Bad Sobernheimer waren einfach effektiver. Die kommen sieben Mal vors Tor und treffen viermal“, erkannte TSV-Coach Sebastian Muth den Grund für die Niederlage.

TuS Roxheim – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 2:0 (0:0). Florian Rust (55.) und TuS-Spielertrainer Julian Reimann (72.) sicherten in einer zerfahrenen Begegnung den Sieg für die Gastgeber. „Man hat gemerkt, dass es gegen den Abstieg geht. Gerade gegen ein anderes Team aus dem unteren Tabellendrittel war das für uns ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagte Reimann, der sich über den wichtigen Erfolg freute.

SG Soonwald – TuS Hackenheim II 2:2 (1:1). Christoph Burkhart brachte den TuS früh in Führung (3.), die Tom Craß in der 24. Minute egalisierte. Jonas Dudek schoss die Gäste erneut in Front (75.), doch Ilhan Nurkovic konnte für die Soonwälder kurz vor Schluss noch zum Punktgewinn ausgleichen (89.). Ein Hackenheimer Akteur sah wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte (80.). „Die ersten zehn Minuten haben wir komplett verpennt und fangen das Gegentor“, sagte SG-Trainer Lars Flommersfeld. Danach drängten seine Mannen vehement auf den Ausgleich, mussten jedoch noch einen weiteren, unglücklichen Gegentreffer hinnehmen. „Wenigstens haben wir noch den Punkt geholt, aber es ist schon ernüchternd“, bilanzierte Flommersfeld.

TuS Winzenheim – VfL Rüdesheim 2:1 (0:0). In der Spitzenbegegnung hatten die VfLer zunächst mehr vom Spiel, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Nach dem Seitenwechsel nahm der Spitzenreiter Fahrt auf und kam durch Tore von Klaudio Rexhepi (48.) und Vladimir Borovskij (66.) zum Sieg. Den Treffer der Rüdesheimer erzielte Andreas Rodionov (74.). „In der ersten Hälfte hatten wir Schwierigkeiten im Aufbau. Dann haben wir umgestellt und das Spiel in die Hand genommen“, resümierte der Winzenheimer Co-Trainer Glody Kuba, der sich über den Sieg und damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg freute.