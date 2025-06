Lediglich 250 Zuschauer schauten sich das erste Aufstiegsspiel zur A-Klasse in Winterbach an. Lag es am durchwachsenen Wetter, oder war der Firmenlauf in Bad Kreuznach eine zu große Konkurrenz?

Im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach ist weiter alles offen. Im ersten Spiel trennten sich der SV Winterbach II und die SG Nordpfalz 1:1 (0:1). „Wir haben es in der ersten Hälfte verpasst, zur Pause mit 3:0 zu führen, die zweite Hälfte ging knapp an die Winterbacher“, fasste Nordpfalz-Trainer Mario Jost das Spiel sehr gut zusammen.

Wie Jost zeigte sich auch sein Gegenüber Marius Hirsch zufrieden mit dem Ausgang, vor allem aber mit der Steigerung, die sein Team an den Tag gelegt hatte. „Der Halbzeitaustausch war sehr gut, da haben wir noch einmal einiges ansprechen und justieren können, nachdem die Nordpfälzer in Hälfte eins besser waren“, erklärte der Winterbacher Coach. Zudem erwies sich die Hereinnahme von Emilio Becker als Gewinn. Becker gehört zu den Bezirksliga-Meisterhelden, ist aber noch unter 21 Jahren und darf deshalb in der Zweiten auflaufen. „Natürlich ist Emilio ein Faktor gewesen, aber das war nicht nur Emilio alleine. Alle haben es besser gemacht, wir haben als Team funktioniert, es gab nicht den herausragenden Spieler bei uns“, analysierte Hirsch. Doch Jost wird vor allem an Becker gedacht haben, als er feststellte: „Die Einwechslungen haben den Winterbachern mehr geholfen als uns.“

„Beide können über 90 Minuten sicher besser spielen.“

Mario Jost

Auffällig waren in Hälfte zwei die vielen Diagonalbälle, mit denen die Winterbacher immer wieder Maximilian Stumm auf der linken Seite suchten. So auch in der 51. Minute, als er den Vorstoß zu einer Hereingabe in die Mitte nutzte. Per Vollspann donnerte Johannes Lenhart das Leder zum 1:1 ins Tor. In der Folge entwickelte sich ein munteres, aber auch von einigen Fehlern geprägtes Spiel. Die ganz großen Chancen auf den Sieg blieben auf beiden Seiten aus. „Es war ein typisches erstes Spiel zum Kennenlernen des Gegners. Beide können über 90 Minuten sicher besser spielen“, sagte Jost. Bei den Nordpfälzern stach die Präsenz von Julian Aff ins Auge. Er bewegte sich über das gesamte Spielfeld, forderte immer wieder Bälle, verteilte das Spielgerät, wurde aber auch selbst gefährlich.

Bereits in der ersten Hälfte hatte er seine Klasse dokumentiert, als er in der 19. Minute das 1:0 erzielte. Eine zweite Möglichkeit aber vergab er. „Normalerweise macht er den. Dann steht es 2:0. Ich weiß nicht, ob die Winterbacher dann noch einmal zurückgekommen wären“, erklärte Jost.

„Wobei der Druck nun ganz klar bei den Nordpfälzern liegt.“

Marius Hirsch

So aber bleibt es spannend, kann am Samstag ab 16 Uhr in Feilbingert alles passieren. Beide Teams können mit einem Sieg aufsteigen. Bei einem Remis würde es ein drittes Spiel in Odernheim geben. „Wir werden die Partie nun analysieren und versuchen, die richtigen Schlüsse zu ziehen“, erläuterte Jost. Hirsch fügte an: „Das Spiel hat Lust auf mehr gemacht, ich freue mich jetzt schon auf das Spiel am Samstag. Wobei der Druck nun ganz klar bei den Nordpfälzern liegt.“

SV Winterbach II – SG Nordpfalz 1:1 (0:1)

SV Winterbach II: Kropp – Behrenz (79. T. Hirsch), Hennrich, Stork – Herrmann, Keim (77. M. Hirsch), Mecking (46. E. Becker), Stumm – Götz (86. Nau), D. Wolf (57. Höft) – Lenhart.

SG Nordpfalz: M. Wolf – Ingenbrand (57. Hahn), Christmann, Braden, Neumayer (68. Gebauer) – Baderschneider, Seiss – Barie, Crusius (68. von der Weiden) – Aff, Luy (80. Eid).

Schiedsrichter: Bender (Langweiler).

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Aff (19.), 1:1 Lenhart (51.).

Beste Spieler: Stumm, E. Becker – Aff, Luy.