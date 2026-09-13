Enrico Willrich sorgte in der A-Klasse Birkenfeld für den Knaller des Tages. Ihm gelangen alle fünf Tore beim 5:1 seines TuS Niederbrombach beim TuS Mörschied II. Drei Mannschaften stehen mit jeweils 15 Punkten vorne.
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Der SV Medard führt trotz seiner zweiten Niederlaage in Folge weiterhin mit 15 Zählern die Tabelle der Fußball-A-Klasse Birkenfeld an. Dahinter stehen punktgleich die SG Niederhambach/Schwollen (ein Spiel weniger) und die Spvgg Wildenburg, die ihren vierten Sieg in Folge einfuhr.