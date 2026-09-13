Fünferpack in Mörschied Willrich schießt TuS Niederbrombach alleine zum Sieg Sascha Nicolay

Stefan Götz 13.09.2026, 20:54 Uhr

i Robin Weber (rechts) besorgte das 2:0 für die Spvgg Wildenburg beim 4:1-Heimsieg gegen dern SV Niederwörresbach. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Enrico Willrich sorgte in der A-Klasse Birkenfeld für den Knaller des Tages. Ihm gelangen alle fünf Tore beim 5:1 seines TuS Niederbrombach beim TuS Mörschied II. Drei Mannschaften stehen mit jeweils 15 Punkten vorne.

Der SV Medard führt trotz seiner zweiten Niederlaage in Folge weiterhin mit 15 Zählern die Tabelle der Fußball-A-Klasse Birkenfeld an. Dahinter stehen punktgleich die SG Niederhambach/Schwollen (ein Spiel weniger) und die Spvgg Wildenburg, die ihren vierten Sieg in Folge einfuhr.







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