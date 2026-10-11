SG Disibodenberg jubelt spät Wilhelm-Tor lässt Waldböckelheimer erstmals stolpern Jens Fink 11.10.2026, 20:51 Uhr

i Akrobatischer Kopfball: Der TSV Hargesheim (weiße Trikots) tat alles für einen Dreier gegen den SV Oberhausen und bestätigte seinen Aufwärtstrend. Michael Ottenbreit

Die Spannung kehrt zurück ins Titelrennen der A-Klasse Bad Kreuznach. Während Spitzenreiter TuS Waldböckelheim erstmals patzte, landeten die Verfolger Siege und rückten heran.

Nun hat es auch den TuS Waldböckelheim erwischt. Als letztes Team der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach kassierte der Spitzenreiter seine erste Saison-Niederlage. Zuvor hatte es in zehn Spielen neun Siege und ein Remis gegeben. Das Team von Spielertrainer Simon Schmidt musste sich im Derby der SG Disibodenberg auf dem Hartplatz in Staudernheim geschlagen geben.







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