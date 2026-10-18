Viel los in der A-Klasse BIR Wilder Zehn-Tore Ritt beim Bollenbacher SV Sascha Nicolay 18.10.2026, 21:11 Uhr

i „Pippo“ Arend schirmt die Kugel ab. Er und sein Bollenbacher SV lieferten sich mit dem FC Bärenbach ein spektakuläres Schützenfest, dass 10:10 hätte enden können, letztlich aber beim 5:5 stoppte. Michael Greber

In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld war wieder richtig viel los. So bestaunten die Zuschauer ein torreiches Remis in Kirchenbollenbach. Außerdem war die SG Unnertal drauf und dran, die ersten Punkte zu holen, aber es reichte nicht.

Primus Spvgg Wildenburg, das einzige Team unter den ersten sieben mit einem Spiel mehr, hat in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld auch die Hürde Fischbach genommen und bleibt mit drei Punkten Abstand zum Zweiten, der SG Niederhambach/Schwollen an der Spitze.







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