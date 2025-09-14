Tabellenführer TuS Hoppstädten bejubelte seinen sechsten Sieg in Folge. Mit zwei Punkten Abstand folgt die Spvgg Wildenburg, die gegen den SV Heimbach den höchsten Sieg des Tages (7:2) einfuhr. Der SV Buhlenberg und der VfR Baumholder II folgen mit jeweils drei Zählern weniger.

Spvgg Wildenburg – SV Heimbach 7:2 (3:0). Bis auf einen 15-minütige Phase zwischen der 45. und 60. Minute hatte die Wildenburg die Partie klar im Griff. In diese Phase fielen dann auch die beiden Treffer der Gäste durch Dorland Tucker (50., 60.). Zuvor hatten Robin Weber (5.), Lars Lindecke (22.) und Björn Schwarz (30.) für die souveräne 3:0-Halbzeitführung gesorgt, bei der Torwart Tim Clever mit einem parierten Foulelfmeter von Michael Heil (45.) hohen Anteil an der Null hatte. Nachdem Heimbach den Anschluss hergestellt hatte, stellte Gastgeber-Trainer Sascha Nicolay um, und die Wildenburg erlangte ihre Stabilität zurück. Für das Highlight des Tages sorgte Jannick Eckhardt, der das Resultat innerhalb von 14 Minuten mit einem Viererpack von 3:2 auf 7:2 schraubte (67., 70., 79. 81.). „Überragend“, kommentierte der Spvgg-Coach den Auftritt des Viererpackers. Wildenburgs Hannes Müller kassierte noch eine Zeitstrafe (82.).

TuS Mörschied II – SV Mittelreidenbach 3:4 (0:3). „Wir machen momentan zu viele einfache Fehler“, kommentierte Mörschieds Abteilungsleiter Rainer Becker die dritte Niederlage in Folge. Der TuS verpennte den Auftakt und lag bereits nach zwei Minuten nach einer „Fehlerkette“ hinten. Weiteren Toren der Gäste durch Tim Hartenberger (17., 39.), bei denen Mörschied teils gut mithalf, standen drei gute Chancen der Hausherren gegenüber. Ian-Paul Famulla (9.) und Davis Klos (26., 31.) vergaben. Klos traf dann doch noch. Nachdem Mittelreidenbach das 0:4 liegen ließ (47.), verkürzte Klos per Abstauber auf 1:3 (56.). Doch ein Kopfball von Ditz (67.) machte den Deckel drauf. „Das hat uns den Stecker gezogen“, gab Becker zu. Klos (81.) und Patrick Bill (90.+4) betrieben nur noch Ergebniskosmetik. „Du kannst in der A-Klasse so nicht verteidigen, auch nicht gegen den Tabellenletzten“, ärgerte sich Becker.

Bollenbacher SV – SV Buhlenberg 2:2 (1:1). „Vor dem Spiel hätte ich ein 2:2 blind unterschrieben, jetzt sind es gefühlt zwei verlorene Punkte“ teilte BSV-Trainer Carsten Fuchs seine Gedanken nach dem Buhlenberger Ausgleich in der 90. Minute mit. Die Gastgeber, die „mit dem allerletzten Aufgebot“ in die Partie gingen, versuchten, den 2:1-Vorsprung über die Zeit zu bringen. „Wir konnten keine frischen Kräfte bringen und haben dann zu viel unnötige Fouls verursacht, zu viele Freistöße aus gefährlicher Entfernung gegen uns bekommen“, wies Fuchs auf das fast Unvermeidliche hin: Am Ende ging schließlich einer rein. Cedric Nikodemus traf aus 18 Metern unter Mithilfe der Latte zum Ausgleich (90.). Ein Eigentor von Vincent Juchem brachte Buhlenberg in Front (41.), doch Torben Retzler glich bereits drei Minuten später aus (44.). Nachdem Retzler die Riesenchance zur Führung vergeben hatte (48.), nutzte Mike Ruppenthal die nächste zur Führung der Gastgeber (55.). „Einsatz und Kampf stimmten“, lobte Fuchs sein Team. Schiedsrichterin Miriam Ditz leitete die Partie „wie gewohnt souverän“.

SV Niederwörresbach – FC Bärenbach 0:0. Niederwörresbachs Vorsitzender Alexander Fuhr sprach von „einem erkämpften Punkt“ gegen „spielerisch deutlich bessere Bärenbacher“. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz und etliche Abschlüsse, doch im Endeffekt waren sie zu ineffizient. Zudem parierte SVN-Keeper Fabian Stoffel einige Male stark. Die Gastgeber, die ihrerseits nichts aus einigen guten Kontersituationen machten, versiebten die beste Chance der Partie. In der 27. Minute kam Florian Leonhard nach einer Ecke aus fünf Metern frei zum Kopfball. Bärenbachs Torwart Niklas Stenzhorn hielt. Schiri Aaron Laubensdörfer (Odenheim) leitete souverän.

Spvgg Fischbach – VfR Baumholder II 1:3 (0:3). „Eine der schlechtesten Halbzeiten überhaupt von uns“, beurteilte Fischbachs Abteilungsleiter Marcus Fuhr die ersten 45 Minuten. „Wir hatten keinen Zugriff auf das Spiel.“ Dennoch fielen alle drei Treffer der drückend überlegenen Gäste per Standard. Marcel Lichtenberger brachte Baumholder mit einem 25-Meter-Winkelfreistoß in Front (8.). Dann traf Maximilian Ulbig zweimal per Kopf nach Ecken (23., 28.). Die einzige andere Torchance hatte Lichtenberger, der mit einem 20-Meter-Schuss am Pfosten scheiterte (42.). Nach der Pause war Fischbach „im Spiel“ und verkürzte kurz nach Wiederanpfiff durch Elias Fuhr (48.). „Wir hatten mehr vom Spiel und haben auch nichts mehr zugelassen“, beschrieb der Abteilungsleiter die zweiten 45 Minuten. Doch trotz Riesenchancen von Tim Purper (75.), Elias Fuhr (82.) und Marco Bussu (87.) fiel kein weiterer Treffer mehr. Auch die zehnminütige Nachspielzeit mit zum Teil doppelter Überzahl (Zeitstrafe/87. und Rot gegen Ulbig/88.) half Fischbach nichts.

ASV Langweiler/Merzweiler – SG Rhaunen/Bundenbach 0:2 (0:0). Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit – ASV-Trainer Mario Gailing erwähnte eine Gelegenheit für Rhaunen –, erhielten die Gäste in der 55. Minute einen Strafstoß, den Moritz Bauer verwandelte. „Wahnsinn, so einen Elfer zu geben“, regte sich Gailing auf. Noch mehr zum Haareraufen waren die Minuten danach, als Langweiler totalen „Chancenwucher“ betrieb. „Das waren fünf bis sechs klarste Chancen“, haderte Gailing mit der Null-Ausbeute. Mitten in diese Phase hinein gelang Bauer sein zweiter Treffer. Nach einem Konter stellte er auf 0:2 (76.). Auch danach gab es weitere Chancen für den ASV – wieder ohne Zählbares. „Ich bin eigentlich nicht unzufrieden mit unserem Spiel“, zog Gailing Bilanz und nahm davon natürlich die Chancenverwertung aus.

FC Brücken – SV Weiersbach 4:1 (1:0). Brückens Trainer Stanislav Gonscharik sah die Partie als „richtungsweisend“ und sprach von einem „ganz wichtigen Dreier“. Obwohl Brücken „gut in die Partie kam“, dauerte es bis zur 29. Minute, ehe Reinhard Schwarz die Führung gelang. Drei Minuten später waren die Gastgeber nur noch zu zehnt. „Das war keine Notbremse“, haderte Gonscharik nach dem Platzverweis gegen Dion Jahnke. Er stieß ins gleiche Horn, als in der 61. Minute Weiersbachs Alex Welsch, ebenfalls wegen Notbremse, vom Platz flog: „Das war auch keine.“ Die Überzahl der Gäste hielt nur eine knappe Viertelstunde, dann gab es eine Zeitstrafe für Ramon Schäfer (45.+1). Diese 10-minütige Phase der ausgeglichenen Personalanzahl nutzte Agbons Albert zweimal aus (48., 55.) um das Ergebnis auf 3:0 zu schrauben. Kaum war Weirsbach wieder komplett, gelang Tim Ackermann das 1:3 (57.). Das war jedoch die letzte Torchance der Gäste. Zum einen kam ja vier Minuten später die Rote Karte, und zum anderen verteidigte Brücken weiter gut. „Wir hatten alles im Griff“, fasste Gonscharik den zweiten Abschnitt nach dem Platzverweis zusammen. Marc-Philipp Alles traf zum Endstand (87.). „Das haben wir ganz schlecht rausgespielt“, erklärte Brückens Übungsleiter das Ausbleiben weitere Tore trotz vieler guter Konterchancen.

TuS Hoppstädten – SG Unnertal 4:1 (4:0). Der Primus nahm auch die Hürde Unnertal und baute seine Erfolgsserie auf sechs Siege in Folge aus. „Wir haben das gut verteidigt“, spielte Hoppstädtenes Abteilungsleiter Peter Schmidt auf die ersten Minuten an, in denen die Gäste besser im Spiel waren. Dann kam die siebte Minute. Sebastian Schöpfer setzte sich rechts durch, legte quer in die Mitte und Joshua Kleis schob zum 1:0 ein. Nach einer schnellen Balleroberung direkt nach dem Anstoß passierte genau das gleiche erneut: Schöpfer setzte sich durch, Querpass, Kleis schob ein – 2:0 (ebenfalls 7. Minute). Danach waren die Gastgeber spielbestimmend, Schmidt sprach von „viel Selbstverständnis“ und „Automatismen“. Maik Winter (32.) und Nils Recktenwald (36.) erhöhten zum 4:0-Pausenstand. „Ein Strahl, da war nichts zu halten“, kommentierte Schmidt den Freistoß aus 25 Metern mit dem SGU-Trainer Enrico Willrich auf 1:4 verkürzte (51.). Hoppstädten ging im zweiten Abschnitt das Zielwasser aus. Nach zwei Alutreffern (Pfosten/ 55. und Latte/60.) gab es einen Foulelfmeter, bei dem Doppeltorschütze Kleis an Unnertals Keeper Jens Witkowski scheitere (74.). Eine Minute später setzte Kleis den Ball an den Pfosten (75.). Die Defensive des TuS hingegen funktionierte tadellos und erlaubte den starken Gästen keine weitere erwähnenswerte Torchance. „Die haben nie aufgesteckt, gekämpft bis zum Schluss und hatten auch ein gutes Tempo drin“, lobte Schmidt den Gast.